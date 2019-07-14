نوثينغهام يدعم “الدبابة” قبل مواجهة نيجيريا

أبدى نادي نوثنغهام فوريست الإنجليزي، دعمه للاعبه الدولي الجزائري، عدلان قديورة، والمنتخب الجزائري، بمناسبة مباراتهم المرتقبة أمام منتخب نيجيريا.

ونشر نادي نوثنغهام فوريست، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة، جاء فيها: ” حظ سعيد لعدلان قديورة، في نصف نهائي الليلة، لحساب “كان 2019”.

وأرفقت إدارة نادي نوثنغهام فوريست، تغريدتها هذه، بصورة “للدبابة”، نشرها هذا الأخير عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

ويقدم عدلان قديورة، أحد أفضل مستوياته، رفقة المنتخب الوطني، منذ إنطلاق نهائيات أمم إفريقيا 2019، الجارية حاليا بمصر.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه سهرة اليوم الأحد، منتخب نيجيريا، لحساب نصف نهائي أمم إفريقيا 2019.