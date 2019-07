نوثينغهام يهنئ قديورة والخضر على التأهل لنصف نهائي “الكان”

ونشر نادي نوثينغهام فوريست، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، تغريدة جاء فيها: “تهانينا لعدلان قديورة، والمنتخب الجزائري”.

وأضاف: “هنيئا بوصولهما لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز بركلات الترجيح، على منتخب ساحل العاج”.

يذكر أن الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب نوثينغهام فوريست، ساهم بشكل كبير في تأهل الخضر، بالنظر لمردوده الكبير في “كان 2019”.

👏 Congratulations to @AdleneGUEDIOURA and Algeria who made it through to the semi-finals of the African Cup of Nations with a penalty shoot-out victory over Ivory Coast last night. #NFFC https://t.co/AmpoK3riFX

