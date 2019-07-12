نوثينغهام يهنئ قديورة والخضر على التأهل لنصف نهائي “الكان”

أشاد نادي نوثينغهام فوريست الإنجليزي، بالتأهل الذي حققه الخضر، ولاعبهم عدلان قديورة، لنصف نهائي أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار.

ونشر نادي نوثينغهام فوريست، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، تغريدة جاء فيها: “تهانينا لعدلان قديورة، والمنتخب الجزائري”.

وأضاف: “هنيئا بوصولهما لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز بركلات الترجيح، على منتخب ساحل العاج”.

يذكر أن الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب نوثينغهام فوريست، ساهم بشكل كبير في تأهل الخضر، بالنظر لمردوده الكبير في “كان 2019”.