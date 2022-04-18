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نورهان: “نقدر نجيب يما نديرلها كاميرا كاشي باش نخلعها”.. وأم نورهان ترد

بقلم رمضان 2022
نورهان: “نقدر نجيب يما نديرلها كاميرا كاشي باش نخلعها”.. وأم نورهان ترد
زابيينغ رمضان
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