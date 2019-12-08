نورية زرهوني.. “أنا ضحية.. وراني خايفة”

قالت وزير السياحة سابقا، نورية زرهوني، وأحد المتهمين في قضية منح امتيازات، إنها جاءت لتخدم بلدها.

ووصفت الولاية السابقة لبومرداس لـ “النّهار أون لاين”، أنّ التماس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، في حقها بالمجحف.

حيث قالت ذات المتحدثة :”أنا ضحية، وعملت في إطار قوانين الجمهورية.. و راني مقلقة”.

كما تابعت حديثها بقولها: “لم أتوقع التماس عشر سنوات بالنظر للتهم الموجهة لي..”.

تجدر الإشارة إلى أنّ زرهوني أحد المتهمين في قضية منح امتيازات في ملف تركيب السيارات إلى جانب عدة وزراء.