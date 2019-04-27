نورين وبلقاضي يهديان الذهب للجزائر في البطولة الإفريقية للجيدو

أحرز الجزائريان، فتحي نورين، وأمينة بلقاضي، الميدالية الذهبية، أمس الجمعة، لحساب البطولة الإفريقية للجيدو (أكابر)، الجارية فعالياتها بجنوب إفريقيا.

وجاء تتويج المصارعين الجزائريين، فتحي نورين(73كلغ)، وأمينة بلقاضي(63كلغ)، في منافسات اليوم الثاني من هذه البطولة الإفريقية.

وتمكن فتحي نورين(73كلغ)، من إحراز الميدالية الذهبية في صنف (أكابر رجال)، أمام نظيره المصري محمد محي الدين.

في المقابل أحرزت الجزائرية أمينة بلقاضي، ميداليتها الذهبية، في صنف (أكابر إناث)، على حساب المغربية صوفيا بلعطار.

وأصبح في رصيد الجزائر، 6 ميداليات لحد الآن، (ذهبيتان، فضية واحدة و3 ميداليات برونزية)، وهي التي تشارك بـ17 مصارع، في هذه البطولة الإفريقية.

يذكر أن البطولة الإفريقية للجيدو، الجارية بجنوب إفريقيا) كيب تاون، تأتي ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.