نورين وبن يخلف يعودان إلى الجزائر في انتظار قرار الاتحاد الدولي للجيدو

يعود المصارع الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف اليوم السبت إلى الجزائر، بعد تعليق مشاركتهما في أولمبياد طوكيو 2020.

وبعد تأكد انسحاب فتحي نورين، وبن يخلف، ورفضهما مواجهة منافس من الكيان الصهيوني، قرر الاتحاد الدولي للجيدو تعليق المصارع الجزائري، ومدربه مؤقتا.

وقامت لجنة التحقيق، بعد تأكدها من هذه الحادثة، بقديم تقرير للجنة الانضباط للنظر فيه بعد نهاية الألعاب الأولمبية الجارية حاليا.

ومن المنتظر أن تسلط لجن الانضباط عقوبات قاسية على المصارع الجزائري فتحي نورين، ومدربه عمار بن يخلف، بعد إعادتهما إلى الجزائر