نورين يخرج عن صمته ويرد على عقوبة الإتحاد الدولي للجيدو

خرج المصارع الجزائري فتحي نورين عن صمته للرد على عقوبة الإتحاد الدولي للجيدو الذي أصدر عقوبة في حقه بإبعاده لعشرة سنوات على خلفية إنسحابه من مواجهة مصارع صهيوني في منافسة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي إحتضنتها مدينة طوكيو اليابانية.

وتحدث فتحي نورين في تصريح للنهار على عقوبة اللجنة الأولمبية الدولية قائلا:

“العقوبة التي صدرت من الإتحاد الدولي كانت قاسية وفي نفس الوقت كانت منتظرة، وكانت عقوبة رياضية بطابع سياسي، وكانت مخططة، حيث حاولوا ممارسة الضغط علينا من أجل المشاركة والتطبيع مع الصهاينة، وبعد ثباتنا على المبدأ كانت العقوبة قاسية من أجل الضغط على الجزائر، فبعد عقوبة الإتحاد الإيراني للجيدو بـ10 سنوات يحاولون ضرب الجزائر من أجل أخذ منحنى آخر وإجبار الجزائريين على التنافس مع الصهاينة، وأنا أناشد السلطات الجزائرية بالتدخل لأن هذا القرار سيكون له عواقبه”.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb