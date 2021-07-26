نورين يفتح النار على رئيس الإتحادية: “لم أخن وطني وقضيتي” !

فتح المصارع “فتحي نورين” المنسحب من أولمبياد طوكيو بسبب القرعة التي وضعته في مواجهة مصارع من الكيان الصهيوني في حالة تأهله، النار على رئيس الإتحادية ياسين سليني الذي تفاجأ بانسحابه من المنافسة.

ونشر “نورين” عبر حسابه في الفايسبوك: “رئيس الإتحادية ياسين سليني يتفاجأ من قرار إنسحابي أمام مصارع من الكيان الصهيوني، ويقول أنني ذهبت لتمثيل الجزائر وليس فلسطين.. نعم أنا شرفت الجزائر في عدة محافل ومثلته في قرار انسحابي وشرفته ولم أخن وطني وقضيتي أمام المنظمات العالمية عكس ما تقومون به”.