نورين يهاجم رئيس الإتحاد الجزائري للجيدو ويطالب الوزارة بالتدخل

خرج المصارع الجزائري فتحي نورين عن صمته للرد على عقوبة الإتحاد الدولي للجيدو الذي أصدر عقوبة في حقه بإبعاده لعشرة سنوات على خلفية إنسحابه من مواجهة مصارع صهيوني في منافسة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي إحتضنتها مدينة طوكيو اليابانية.

وتحدث فتحي نورين في تصريح للنهار على عقوبة اللجنة الأولمبية الدولية قائلا:

“مازادتني هذه العقوبة إلا شرفا وعزة بهذا القرار، والإتحاد الدولي للجيدو فضح نفسه بالتواطؤ مع الصهاينة والإرهاب الذين يقتلون المسلمين والأبرياء ليلا ونهارا”.

“الإتحادية الجزائرية وعلى رأسها سليني كان فيها خذلان وتواطؤ مع القضية عكس موقف الدولة الجزائرية حيث خرج بتصريحات بأنه متفاجئ بهذه القرارات وأننا توجهنا لتمثيل الجزائر وليس لتمثيل فلسطين، وهذا الكلام منقول من طرف أشخاص كانوا يضغطون عليه، وسليني معروف بمواقفه الغير مشرفة ولا بد من الوزارة أن تتدخل”.

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