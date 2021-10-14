“نور” ابنه النجم عمرو دياب تعلن إصابتها بمرض فرط الحركة ADHD

أعلنت نور عمرو دياب ابنة النجم المصري عمرو دياب عن إصابتها مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.

وقالت نور عبر بث مباشر بحسابها بموقع انستغرام “عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار. حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري”.

وأفادت خلال الفيديو اعتمادها على نفسها وعدم قيامها باستغلال شهرة والدها ووالدتها النجمة شيرين رضا.

وقالت نور في الفيديو ” سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، سعيدة معه للغاية. ولا أحب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي. ولكن أحب أن يبتابعني جمهوري لنفسي فقط”.

وأضافت “أتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه لي. جمهوري طلب مني الظهور مع والدي الفنان عمرو دياب وعن قريب سوف ألبي طلب الجمهور “.

وأضافت :”لا أطلب مالا من والدي وأعيش حياة مستقلة، وأجني المال الخاص بي من عملي وهو عارضة أزياء. ولم أرَ والدي منذ عامين”.