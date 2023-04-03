قناة النهار نور الدين أوغليسي: ما نشاهده هو تجسيد لواقع نعيشه بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أفريل 2023 - 09:45 شارك غرِّد أرسل 18 0 نور الدين أوغليسي: “ما نشاهده من عنف في الأعمال هذه السنة هو تجسيد لواقع نعيشه”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yDvZd برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا حكيم بوطهرة: هذه هي المعايير التي تم بها إختيار الموديلات الـ 6 لفيات قناة النهار 21 مارس سكيكدة: منتجات فلاحية بالجودة والأسعار في الأسواق الجوارية عشية الشهر الفضيل قناة النهار 20 مارس صريح جدا: هكذا يحبب الجزائريون الصيام لأبنائهم الصغار قناة النهار 26 مارس المغني أمون تالنت يُشعل بلاطو "موسيقى late show" بأغنية "أنا وين وزهري وين" قناة النهار 27 مارس الطاكسي المربوح :"عايلة هايلة"..جاوبو مليح و قدرو يربحو 16000 دج قناة النهار 23 مارس طالع هابط: فلاحو خنشلة يعانون ويطالبون بالكهرباء .. تريسيتي نصدرولها لإيطاليا وحنا ماعندناش قناة النهار 16 مارس ZOOM مع MISTERX 6 I الحلقة "05" البطحة قناة النهار 02 أفريل رجال صدقوا: سيف الله المسلول "خالد بن الوليد" قناة النهار 01 أفريل روزا تدافع عن بوينة وترد حول الحوار الذي صنع الجدل قناة النهار 31 مارس "فريدة حرحار: "حبو يكسرونا وهذا سبب غيابي عن الساحة الفنية قناة النهار 01 أفريل