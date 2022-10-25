نور الدين بدوي أمام غرفة الإتهام يوم 30 أكتوبر الجاري

من المنتظر ان تنظر غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 30 أكتوبر الجاري في طلبات الافراج. التي قدمتها هيئة دفاع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي من اجل الإفراج عنه الى غاية محاكمته. و ذلك بعد ان تم إيداعه الحبس المؤقت لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد عند توليه منصب والي ولاية قسنطينة.

وللتذكير غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر شهر أوت الماضي. كانت قد ألغت قرار وضع المتهم نورالدين بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية. والصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. وهذا بعد استئناف وكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية . ويتابع بدوي بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.