نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف وولاة أمام القضاء يوم 10 ماي

من المنتظر ان تفتح محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد ملف الفساد الذي توبع فيه الوزير الأول السابق نورالدين بدوي. و الوزير السابق للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بصفتهما واليان لولاية قسنطينة يوم 10 ماي المقبل.

و يتابع المتهمون في ملف الحال حسب ماتحصلت عليه النهار من مصادر قضائية عن وقائع فساد. تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية و مخالفة لقانون الصفقات العمومية. الى جانب إكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شاهدتها اشغال مشروع تشديد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة. التي انطلقت سنة 2000 و لم تكتمل الى غاية 2013. فضلا عن اشغال البناء و التجهيزات التي كلفت الملايير من الدينارات وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

ويتابع المتهمون في ملف الحال تم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 على غرار منح امتيازات للغير دون وجه حق. وسوء إستغلال الوظيفة و ابرام صفقات مخالفة للتشريع ،و التبديد العمدي للمال العام.