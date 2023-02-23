نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف وولاة الجمهورية أمام القضاء قريبا

من المنتظر أن يحيل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الإقتصادي و المالي. بسيدي امحمد ملف الفساد الذي توبع فيه الوزير الأول السابق نورالدين بدوي. والوزير السابق للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف. بصفتهما واليان لولاية قسنطينة على قسم الجدولة. بعد ان إنتهى قاضي التحقيق من الإستماع الى جميع الأطراف المتهمين في الموضوع.

ويتابع المتهمون في ملف الحال حسب ماتحصلت عليه النهار من مصادر قضائية عن وقائع فساد. تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية. ومخالفة لقانون الصفقات العمومية الى جانب إكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شاهدتها اشغال مشروع تشديد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة. التي انطلقت سنة 2000 و لم تكتمل الى غاية 2013.

فضلا عن اشغال البناء و التجهيزات التي كلفت الملايير من الدينارات وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة .

ويتابع المتهمون في ملف الحال تم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. على غرار منح امتيازات للغير دون وجه حق و سوء إستغلال الوظيفة. وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ،و التبديد العمدي للمال العام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور