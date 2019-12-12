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نور الدين بدوي يؤدي واجبه الانتخابي بالعاصمة

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نور الدين بدوي يؤدي واجبه الانتخابي بالعاصمة
بقلم نسرين محفوف

أدى الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي، بالعاصمة.

وقد أدى الوزير الأول واجبه الانتخابي، بمركز أحمد عروة، بالعاصمة.


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