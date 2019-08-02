نور الدين بدوي يغادر نواكشوط نحو العاصمة

غادر مساء أمس الخميس الوزير الأول نور الدين بدوي العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني.

بصفته ممثلا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان في توديعه نظيره الموريتاني محمد سالم ولد البشير.

للإشارة فإن بدوي حلّ يوم الأربعاء بنواكشوط وكان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، حيث استقبل من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواتي.

ليسلمه بدوي رسالة خطية من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

كما تحادث بدوي على هامش تنصيب الرئيس الموريتاني مع رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي.

وكذا رئيس حكومة المملكة المغربية سعد الدين العثماني،

بالإضافة إلى نائب الوزير الأول وزير التهذيب والتعليم الجامعي والرياضة لغينيا الإستوائية كلمان آنغوغا أنغيما أونغن.