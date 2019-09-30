نور الدين بلمداح …..تصريحات البرلمانية تحمل صفات التعدي ومحاولة ضرب استقرار الجزائر.

وقد أثارت تصريحات البرلمانية الأوربية،الكثير من ردود الفعل بالرغم من أن تصريحاتها لا يمكن اعتبارها موقفا رسميا من الاتحاد الأوروبي.

لكن ما أدلت به يعد تدخلا في الشأن الداخلي الجزائري.

ووصف النائب البرلماني عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، نور الدين بلمداح، تصريح البرلمانية الأوروبية.

بأنه تدخل علني في الشأن الجزائري ويحمل علنا صفات التعدي ومحاولة ضرب استقرار الجزائر.

وتساءل النائب بلمداح كيف نفسّر صمت هذه النائبة حين كانت الأوضاع بالجزائر يلفها الكثير من الغموض.

مضيفا أنه بعد انفراج الأزمة بشكل ملحوظ ووضوح الرؤية بالذهاب إلى انتخابات محددة الآجال بتوفير أقصى ما يمكن من شروط النزاهة والشفافية.

نتفاجأ بصوت يريد الرجوع بنا إلى أوج الأزمة.