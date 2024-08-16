نور الدين بن براهم في إجازة استثنائية

أعلن المرصد الوطني للمجتمع المدني عن منح نور الدين بن براهم، رئيس المرصد، إجازة استثنائية. وذلك لتمكينه من المشاركة في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 7 من سبتمبر المقبل.

ونشر المرصد الوطني للمجتمع المدني عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك أنه “يعلن المرصد الوطني للمجتمع المدني عن منح السيد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد، إجازة استثنائية لتمكينه من المشاركة في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل”.

وأضاف البيان “وعليه، فقد تم تكليف صالح صالحي، الأمين العام للمرصد، بمتابعة والإشراف على نشاطات المرصد خلال فترة الإجازة”.