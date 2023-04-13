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نور الدين حيان: بعض الفنانين همهم الوحيد يعمرو جيبوهم ولا يهمهم محتوى العمل

بقلم النهار أونلاين
نور الدين حيان: بعض الفنانين همهم الوحيد يعمرو جيبوهم ولا يهمهم محتوى العمل
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نور الدين حيان: بعض الفنانين همهم الوحيد يعمرو جيبوهم ولا يهمهم محتوى العمل.

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