قناة النهار نور الدين حيان: بعض الفنانين همهم الوحيد يعمرو جيبوهم ولا يهمهم محتوى العمل بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 11:25 شارك غرِّد أرسل 11 0 نور الدين حيان: بعض الفنانين همهم الوحيد يعمرو جيبوهم ولا يهمهم محتوى العمل. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OZDwP برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا واش داني / فيروس "كوكو" في شوارع بجاية.. تمـ.ـوت بالضحك😂😂 قناة النهار 01 أفريل رجال صدقوا : الصّحابي الجليل براء بن مالك قناة النهار 27 مارس يسرى بوداح تبدع في أغنية stand by me قناة النهار 31 مارس "عباس ريغي يكشف عن ألبومه الجديد .. "والذي فيه 4 قصائد قناة النهار 07 أفريل الإعجاز العلمي في القرآن: الحكمة من الصوم قناة النهار 25 مارس فلاحة: هذه هي سلة رمضان الموسمية من المنتجات الفلاحية قناة النهار 25 مارس نوال زعتر ترد على رشدي.. "يحبوني لأني قبيحة" قناة النهار 06 أفريل أمين بومدين: هنا في الجزائر الفنانين يحسدو بعضهم البعض قناة النهار 02 أفريل عباس ريغي الاندلسي يبدع بأغنية "البوغي" ويطرب بلاطو "late show موسيقى" قناة النهار 07 أفريل ريضو: نعرف فرقة "جمعاوي أفريكا" منذ تأسيسها ونسمع أغانيهم قبل ما يخرجو قناة النهار 08 أفريل