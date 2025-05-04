نور الدين رويسات مديرًا عامًا جديدا لمؤسسة تسيير مصالح مطار وهران

أشرف الأمين العام لوزارة النقل ممثلا عن وزير النقل السعيد سعيود، اليوم الأحد على مراسم تنصيب نور الدين رويسات مديرًا عامًا جديدًا لمؤسسة تسيير مصالح مطار وهران.

وجرت مراسم التنصيب بحضور والي ولاية وهران، ومدير النقل الولائي، إلى جانب إطارات المؤسسة.

وبالمناسبة، أكد الأمين العام على ضرورة تطبيق تعليمات وزير النقل، والعمل على تجسيدها ميدانيًا، لاسيما فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والارتقاء بمستوى التسيير داخل المنشآت الجوية.

كما أبرز أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية النشاط وخدمة المسافرين في أفضل الظروف.