نور الدين زرهوني: الإنتخاب شرط أساسي للنظام الديمقراطي الجمهوري

أدى الوزير الأسبق نور الدين زرهوني، اليوم الخميس، واجبه الإنتخابي للإستحقاق الرئاسي، في حيدرة، بالجزائر العاصمة.

وقال الوزير الأسبق، عقب أدائه لواجبه الإنتخابي، أن الإنتخابات تعتبر شرط أساسي لأي نظام ديمقراطي جمهوري.

وأشار الوزير الأسبق، أن النظام الديمقراطي الجمهوري يرتكز أساسا على تطبيق إرادة الشعب.

وأضاف أنه وجب على الشعب الجزائري أن يختار السياسة التي ستطبق على البلاد.

مشيرا إلى حق الشعب في إختيار الأشخاص الذين يضمنون ذلك.

وأكد زرهوني أن كل مواطن جزائري يتمنى التطور لمجتمعه، لابد له أن يمر عبر هذه المرحلة الهامة.