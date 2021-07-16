قناة النهار “إبن أخ المدرب نور الدين سعدي ينفي وفاتــ.ـه ويؤكد :”راهو حي.. متواجد في الإنعاش وحالته مستقرة” بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2021 - 14:12 نور الدين سعدي شارك غرِّد 184 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961215 اقرأ أيضا عودة إرتفاع حالات بفيروس الكورونا .. بوادر موجة ثالثة للجائحة قناة النهار 03 جويلية أمن: توقيف 18 شخصا وحجز مايقارب 40 كلغ من المخـ درات بتيبازة قناة النهار 04 جويلية تحسن في نتائج شهادة التعليم المتوسط بنسبة 9بالمائة مقارنة مع سنة 2019 قناة النهار 04 جويلية تجارة: خزانات المياه البلاستيكية.. حل المواطنين بعد أزمة المياه قناة النهار 26 جوان