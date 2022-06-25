نور الدين مرسلي: “ألعاب البحر المتوسط هو عرس جزائري”

اعتبر البطل الجزائري الأسبق، نور الدين مرسلي، بأن الجزائر تعيش عرسا، بمناسبة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

وقال مرسلي، في تصريح خاص لتلفزيون “النهار”: “اليوم هو عرس لكل الشعب الجزائري، بمناسبة افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر المتوسط”.

كما أضاف: “الجزائر سبق لها تنظيم هذه الألعاب وبإمكانها تنظيم تظاهرات رياضية أخرى في مثل هذا المستوى”.

وتابع نور الدين مرسلي: “أتمنى تتويج الجزائر بعديد الميداليات في مختلف التخصصات خلال هذه الألعاب المتوسطية التي تحتضنها وهران”.