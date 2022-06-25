نور الدين مرسلي: “ألعاب البحر المتوسط هو عرس جزائري”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر البطل الجزائري الأسبق، نور الدين مرسلي، بأن الجزائر تعيش عرسا، بمناسبة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.
وقال مرسلي، في تصريح خاص لتلفزيون “النهار”: “اليوم هو عرس لكل الشعب الجزائري، بمناسبة افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر المتوسط”.
كما أضاف: “الجزائر سبق لها تنظيم هذه الألعاب وبإمكانها تنظيم تظاهرات رياضية أخرى في مثل هذا المستوى”.
وتابع نور الدين مرسلي: “أتمنى تتويج الجزائر بعديد الميداليات في مختلف التخصصات خلال هذه الألعاب المتوسطية التي تحتضنها وهران”.
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