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نور الدين مرسلي يدلي بصوته في الإنتخابات المحلية

الوطني
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نور الدين مرسلي يدلي بصوته في الإنتخابات المحلية
بقلم إيمان ضيف الله

أدلى العدّاء “نور الدين مرسلي” بصوته في الإنتخابات المحلية 2017.

مرسلي أدلى بصوته في مدرسة “أحمد عروة ” ببوشاوي بالعاصمة.

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