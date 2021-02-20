نور الدين مليكشي.. عالم جزائري ساهم في أحدث مهمة “nasa” على المريخ

ساهم البحث الذي أجراه العالم الجزائري والخبير بالبصريات والتحليل الطيفي بالليزر، نور الدين مليكشي، في أحدث مهمة ناسا على المريخ.

وهبطت مركبة ناسا الجوالة “المثابرة” على سطح المريخ أمس الجمعة، وتمثل خطوة غير مسبوقة في البحث عن الحياة بالكوكب الأحمر.

وقال “الهدف العام لها هو البحث عن الحياة وجمع المعلومات التي ستُستخدم لإعداد بعثات المريخ اللاحقة، بما في ذلك البشرية”.

من المحتمل أيضًا أن تسفر المهمة عن اكتشافات جديدة يمكن تطبيقها لتحسين الحياة على الأرض-يضيف مليكشي-.

وأضاف “يمكنني أن أتخيل أن المهمة ستساهم في تطوير، على سبيل المثال، تقنيات التشخيص الطبي”.

وتابع “هذا حدث علمي وتكنولوجي تاريخي، إنه أمر غير عادي ومثير في نفس الوقت “.

للإشارة، سجّل نور الدين مليكشي حتى عام 2009، 14 براءة اختراع، منها اختراع أجهزة وألياف بصرية متطورة وصغيرة وسهلة الاستعمال.

وتستخدم في مجالات التشخيص في الطب وعلاج الأسنان، وأيضا اختراعات أخرى ناجعة في الهندسة المدنية وعلم المحيطات.

وتم منحه العديد من الجوائز، منها جائزة سمارت (تعزيز منطقة وسط المحيط الأطلسي من أجل الغد) خلال العام 2006.

وكذا جائزة كابيتول هيل، جائزة ناسا للبحوث، جائزة البحوث من المعاهد الوطنية للصحة لمبادرة الأعمال الصغيرة.

بالإضافة الى جائزة البحوث من وزارة الدفاع الأعمال المبادرة الصغيرة، جائزة التكنولوجيا الحيوية، وجائزة التكنولوجيا الحيوية، وغيرها.

ونظير جهوده وعلمه، تم تعيينه من قبل حاكم ولاية ديلاوير الأمريكية سفيرا إلى كوكب المريخ، بعد منحه شهادة رمزية.