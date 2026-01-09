نور الدين واضح: ترقية جيل جديد من رواد الأعمال

أكد وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، على الانسجام الجيد والمتزايد بين الجانب التعليمي الأكاديمي والشباب والجانب الاقتصادي في سبيل ترقية جيل جديد من رواد الأعمال.

وقال الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على اختتام فعاليات الصالون الوطني للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال يوم الخميس، بالقطب التكنولوجي والعلمي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن، بسيدي عبد الله، أن موضوع الذكاء الاصطناعي يحمل تحديات كبيرة.

موضحا أنه ومن بين هذه التحديات، تحدي التحكم في هذه التكنولوجيا التي تتطور بسرعة هائلة. وكذا تحدي التأقلم مع كل التغيرات التي تفرزها هذه التكنولوجيا في شتى المجالات. ما يحتم علينا التأقلم معها وبالسرعة اللازمة. إضافة إلى تحدي قدرتنا على صناعة محتوى وبرمجيات وحلول تكنولوجية تتماشى مع ثقافتنا وتاريخينا وهويتنا الوطنية.

كما عبر الوزير، عن تفاؤله وثقته في المستقبل، لما تتوفر عليه بلادنا من قدرات تشكل عوامل مواجهة هذه التحديات وعلى رأسها ثروة الشباب. أهم مكون في المجتمع الجزائري، والتأطير العلمي من خلال أساتذة المدارس العليا والجامعات. بالإضافة إلى كفاءاتنا في الخارج وكذا المؤسسات الناشئة. وهو ما يعكس الانسجام الجيد والمتزايد بين الجانب التعليمي الأكاديمي والشباب والجانب الاقتصادي. في سبيل ترقية جيل جديد من رواد الأعمال يعمل على الرقي بالجزائر إلى مصاف الدول الرائدة في العلوم و التكنولوجيات الحديثة.

هذا ونُظم هذا الصالون من طرف لقاء شباب الجزائر، بالشراكة مع وزارة الشباب. وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار “شباب يبتكر… وطن يزدهر”.

وقد عرف هذا الحدث مشاركة 1000 شاب من أصحاب المشاريع الابتكارية. بالإضافة إلى معرض للمشاريع المبتكرة ومبادرات شبابية راقية. تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم تضم أساتذة وخبراء ورواد أعمال.

وخلال الفعاليات، زار الوزير، رفقة وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب. أروقة المعرض الذي نشطه مجموعة من العارضين المبتكرين ورواد الأعمال. حيث استمعا إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم في المساهمة الفعالة في الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة.