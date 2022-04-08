نور الدين ولد علي:”أعاين اللاعبين المحليين لتكوين منتخب منافس وقوي”

كشف مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، نور الدين ولد علي، عن عزمه تكوين منتخب منافس رغم قصر المدة الزمنية التي يملكها للتحضير لكأس أمم إفريقيا.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية قال نور الدين ولد علي،:” أعاين العديد من اللاعبين المحليين والمحترفين لتدعيم صفوف المنتخب الأولمبي”.

كما أضاف المتحدث:” سنقوم بتربص قصير في الفترة المقبلة لمعاينة لاعبين محليين آخرين لمنحهم الفرصة”.

وأكد ذات المتحدث:” سنشارك بالألعاب الإسلامية بتركيا ودورة “لوناف”، كما سنُبرمج تربصا مزدوجا للمحليين والمحترفين بعد العيد للتحضير لكأس إفريقيا”.