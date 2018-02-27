نور الدين ولد علي: “الفلسطينيون سيفوزون بنتيجة عريضة على الجزائر” !

توقع المدرب الجزائري نور الدين ولد علي عضو المديرية الفنية للمنتخبات الفلسطينية أن تكون مباراة اليوم التي ستجمع الفدائي بالمنتخب الجزائري أقل من 21 سهلة بالنسبة للفلسطينين.

ونزل المدرب السابق للمنتخب الفلسطيني الأول ضيفا على قناة النهار حيث تحدث عن المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين قائلا:

“التربص في الجزائر أصبح عادة بالنسبة للمنتخب الفلسطيني، بالنظر غلى التسهيلات المتوفرة من طرف الفاف والوزارة”

وأضاف: “أشرفت على المنتخب الفلسطيني منذ ثلاث سنوات وحطمنا الرقم القياسي بإحتلالنا المرتبة الـ73 عالميا، وتجاوزنا منتخبات عالمية كقطر، والأردن”.

وبخصوص إبعاده من العارضة الفنية للمنتخب الفلسطيني قال نور الدين ولد علي:

“لم يتم إبعادي من المنتخب الفلسطيني لكن تم تحويل مهامي للإشراف على المديرية الفنية لتكوين وتطوير اللاعبين”.

واضاف:”هذه مباراة أخوية بين بلدين شقيقين، ستجمع بين منتخب فلسطيني أول ومنتخب جزائري لفئة أقل من 21 سنة”.

وتوقع ولد علي أن تكون المباراة في صالح المنتخب الفلسطيني بالنظر إلى فارق السن والخبرة موضحا:

“أتوقع أن تكون المباراة سهلة للمنتخب الفلسطيني في لقاء اليوم لإذا كانو اللاعبين منظبطين”.