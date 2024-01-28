نور الدين ولد علي مدربا جديدا لمنتخب اليمن

سيخوض المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، تجربة جديدة، بعد تعيينه كمدرب جديد، على رأس العارضة الفنية لمنتخب اليمن.

وأعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، في بيان له، عن توصله لاتفاق نهائي، مع المدرب ولد علي، لتولي تدريب المنتخب اليمني في قادم الاستحقاقات.

كما أكشف ذات المصدر، امضاء ولد علي، على عقد يربطه بالاتحاد اليمني، لمدة عام واحد، قابل للتجديد، على أن يباشر مهامه بصفة رسمية بداية شهر فيفري الداخل.

يذكر أن نور الدين ولد علي، سبق له العمل في عدة أندية، بالإضافة لاشرافه على منتخب فلسطين، كما تولى تدريب المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما.