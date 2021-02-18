نور الدين ياسع: إطلاق دراسة إستشرافية حول الأمن الطاقوي والطاقات المتجددة

كشف نور الدين ياسع محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، عن إطلاق دراسة الإستشرافية حول الأمن الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأوضح ياسع خلال كلمة بمناسبة إفتتاح الورشة حول الدراسة، أن للوزارة دور فعال في إطلاق الدراسة الإستشرافية.

وأضاف ياسع، أن الدراسة تهدف إلى إستعمال الطاقات المتجددة وتعميمها والحفاظ على الأمن الطاقوي والأمن الغذائي.

وكشف في ذات السياق، عن إعداد تقرير سنوي حول الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية إلى غاية نهاية السنة الفارطة.

وأوضح ذات المتحدث، أن هناك مجلس إستشاري يشارك فيه إطارات وخبراء من المحافظة الطاقوية وخبراء في القطاع.

بالإضافة إلى الإستعانة بخبراء جزائريين مقيمين في الخارج للمشاركة في الدراسة.

وأضاف ياسع، أن الجزائر بإمكانها التوجه نحو الطاقات المتجددة تبعا للتحولات الطاقوية.