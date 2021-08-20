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قناة النهار

“نور المعرفة: القيم والأخلاق من الإيمان “المومن يقعذ يعذل

بقلم قناة النهار
“نور المعرفة: القيم والأخلاق من الإيمان “المومن يقعذ يعذل
نور المعرفة
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974580
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