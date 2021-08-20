قناة النهار “نور المعرفة: القيم والأخلاق من الإيمان “المومن يقعذ يعذل بقلم قناة النهار نشر في 20 أوت 2021 - 12:42 نور المعرفة شارك غرِّد 14 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974580 اقرأ أيضا عبد اللاوي: على المواطنين الحذر من الحيل المستعملة من المتعامل الإقتصادي من أجل إقتناء جهاز الأكسجين قناة النهار 05 أوت مدير معهد باستور: النسبة الكبيرة المصابة بدلتا والملقحون سيقللون من فعالية الفيروس قناة النهار 02 أوت الصيف يحلى معنا: مكياج صيفي خفيف لإطلالة جميلة ومناسبة قناة النهار 16 أوت برنامج toutes options: الطريقة الصحيحة لغسل مركبة مجهزة بغلاف السيراميك قناة النهار 07 أوت