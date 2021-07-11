نور حول منع “البوركيني” ببعض الفنادق: علاش تحرموني نستمتع في بلادي!

انتقدت المؤثرة الجزائرية المعروفة على انستغرام بـ”نور”، بشدة، اقدام بعض الفنادق بالجزائر، على منع ارتداء لباس السباحة المخصص للمحجبات “البوركيني”، بالمسابح التابعة لها.

وقالت نور في ستوري حسابها على انستغرام: “أنا وكل المحجبات لدينا الحق في الدخول للمسابح كغيرنا، وأؤكد إن البوركيني مصنوع من نفس المادة التي يصنع منها لباس السباحة العادي”.

وأضافت نور: “نحن بلد مسلم، وأتمنى من السلطات إن تتحرك في أقرب وقت ومنع هكذا تصرفات.. أليس لدي الحق بالاستمستاع في بلدي”.

وأشارت نور إلى إن لديها طفلا صغيرا وليس من العدل إن تحرم من الدخول معه إلى المسبح”.

وأثار موضوع منع بعض الفنادق بالجزائر، ارتداء لباس السباحة المخصص للمحجبات بالمسابح التابعة لها، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، ورفض الجميع هذه التصرفات، خصوصا وإننا نعيش في بلد مسلم.