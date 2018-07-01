“نور” ستشرق على حياتك بالسعادة والحبور

من بين المتميزات، صاحبات الحظ في هذا العدد، شابة قمة في الروعة والتميز”نور” من مدينة تلمسان.

إسم على مسمى،أستاذة التعليم في الطور المتوسط،تبلغ من العمر 25 سنة،لم يسبق لها الزواج،متوسطة القامة،شقراء وجميلة جدا وجذابة،واعية ورصينة.

تتمنى أن يلاقيها القدرمع النصيب في أقرب فرصة ليشاركها الحياة ويكون لها زوجا ورفيقا،يعينها على العفة والستر،ويحميها من أطماع البشر.

سنه يتراوح ما بين30إلى35عاما، لم يسبق له الزواج،تشترط أن يكون عاملا مستقرا،يقدر المرأة ويحترمها،تفضل زوجا من احدى مدن الغرب الجزائري.

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