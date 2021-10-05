نور عمرو دياب: والدي لا ينفق عليا ولم أراه منذ سنوات!

كشفت نور، إبنة النجم عمرو دياب، أنها مستقلة تماما ماديا واجتماعيا عن والدها ووالدتها الفنانة شيرين رضا، وتنفق على نفسها من عائد عملها كخبيرة للموضة.

وقالت نور في بث مباشر على حسابها بانستغرام، أنها لا تعتمد على والدها عمرو دياب في حياتها، لأنها قررت منذ سنوات أن تكون مستقلة، وأكدت أنها لم تلتق بوالدها منذ بدء جائحة كورونا، ولكنها تتواصل بشكل دائم مع والدتها شيرين رضا.

وتحدثت نور للمرة الأولى باللغة العربية مؤكدة أنها تتحدثها بطلاقة ولكنها تفضل الكلام باللغة الإنجليزية حتى يفهمها الجميع.

وأشارت نور، إلى أنها ستزور مصر العام القادم، إذا انتهت من مهمة تأثيث منزلها الجديد تمهيدا لانتقالها للحياة برفقة خطيبها.

وكشفت نور للمرة الأولى أنها تفكر جدياً في تقديم فيديو خاص على أغنية والدها عمرو دياب “نور العين” التي قدمها لها منذ سنوات.

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