نوزاري:”استقبلنا الخضر بالخنازير عندما كنت مدربا لكوت ديفوار”

الرياضة
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نوزاري:”استقبلنا الخضر بالخنازير عندما كنت مدربا لكوت ديفوار” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف المدرب الفرنسي السابق لمنتخب كوت ديفوار “روبيرت نوزاري” عن حادثة عاشها عندما استقبل منتخب “الفيلة” ضيفه الجزائري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 1998.

وقال مدرب العميد السابق في تصريحات لصحيفة “أر أف إي”:”كانت المنتخبات الافريقية تمتلك تقاليد خاصة بها، وهو ما وجدته عند تدريبي لكوت ديفوار”.

وأضاف:”في يوم مباراة الجزائر، بتصفيات كأس أمم إفريقيا، قام أحدهم بوضع خنزير بغرف تبديل ملابسهم، ولقد فزنا بالمباراة”.

وأوضح التقني الفرنسي أن الخطوة جاءت لاستفزاز رفقاء دزيري بما أنهم مسلمين وفي الدين الاسلامي معروف أن لحم الخنزير محرم.


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