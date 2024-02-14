نوعان من زيوت الطبخ يجب تجنبهما فورا

يتجاهل كثيرون نوع زيت الطهي، عند مراجعة النظام الغذائي في حياتهم، ويركزون على نوع الطعام الذي يتم طهيه. فزيت الطهي قد يكون عاملا مهما في تحديد صحة الوجبات التي يتم طهيها.

وحذّر موقع “شي فايندز” من نوعين رئيسين لزيوت الطهي، هي الأسوأ في نظر خبراء التغذية وهي زيت الصويا والذرة. حيث شدّدت الطبيبة الغذائية سوزان مانزي على حجم الآثار الضارة لزيت فول الصويا وزيت الذرة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى محتواهما العالي من الأحماض الدهنية أوميغا 6.

وقالت مانزي إن الأحماض الدهنية أوميغا 6، رغم أنها ضرورية بكميات صغيرة. يمكن أن تعزز الإلتهاب عند استهلاكها بشكل غير متناسب مع أحماض أوميغا 3 الدهنية. المعروفة أيضا باسم الدهون الصحية. كما يساهم هذا الاستهلاك غير المتناسب، السائد في النظام الغذائي الغربي، في حدوث التهاب مزمن. وهو مقدمة لأمراض مختلفة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.

وأشارت كذلك مانزي إلى الزيوت المهدرجة جزئيا، والتي تعد نوع آخر من الزيوت المحفوفة بالمخاطر. وعادة ما توجد هذه العناصر في الأطعمة المصنعة، وخاصة المخبوزات التجارية. كما أنها موجودة بشكل متكرر في السمن.

وتحذر مانزي من أن “الدهون المتحولة، التي تتشكل عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية. ترفع بشكل كبير نسبة الكولسترول السيء (LDL) بينما تخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL). مما يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب”. علاوة على ذلك، تساهم الدهون المتحولة في الالتهابات الجهازية، ومقاومة الأنسولين، وزيادة الوزن. تؤدي الإستجابة الإلتهابية الناجمة عن الدهون المتحولة إلى تلف الخلايا، مما يزيد من خطر السمنة والاضطرابات الأيضية ذات الصلة. لهذه الأسباب، من الأفضل تجنب هذه الزيوت قدر الإمكان.

البديل الأفضل

كما دعت مانزي إلى إيجاد بدائل صحية لهذه الزيوت الضارة، مع تسليط الضوء على زيت الزيتون البكر الممتاز كخيار ممتاز. هذا الزيت الصحي للقلب مليء بالفوائد.

وتوصي بزيت الزيتون الصافي لمحتواه الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينول، التي تمنح فوائد مضادة للالتهابات، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة.