نوفمبر2021.. أكثر مطراً على الجزائريين منذ 5 سنوات

سجلت السدود المستغلة عبر الوطن إرتفاعا في نسبة إمتلاءها بـ 36.24 بالمئة بإحتياطي بلغ اجمالا 2.57 مليار متر مكعب. وهذه الزيادة في كميات المياه المخزنة عبر 75 سدا سجلت بفضل كميات الأمطار الأخيرة المتساقطة في البلاد.

وحسب الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات نقلا عن وأج أن الكميات المسجلة شهر نوفمبر الماضي هي الاعلى من المعدل المسجل خلال شهر نوفمبر في السنوات الخمس الماضية. وأضافت الوكالة بإستثناء تلك الموجودة في منطقة الشرق التي سجلت اسهاما ضعيفا مقارنة بهذا المتوسط.

حيث بلغ الاسهام المسجل في شهر نوفمبر الماضي في منطقة الشرق 146.04 مليون متر مكعب بينما كانت في المتوسط 158 مليون متر مكعب.

بينما بلغ هذا الاسهام في منطقة الوسط 185.21 مليون مكعب مقابل 66.86 مليون مكعب خلال اشهر نوفمبر من السنوات الـ5 الماضية.

في حين بمنطقة شلف وصل الإسهام إلى 284.67 مليون متر مكعب وهذا مقابل 45 مليون متر مكعب. وأيضا في منطقة الغرب 57.41 مليون متر مكعب وهذا مقابل 32.7 مليون متر مكعب.

هذا وتم تسجيل 78.04 بالمئة من المياه المخزنة في الفترة ما بين 5 نوفمبر و12 ديسمبر أي بمعدل 673 مليون متر مكعب. منها 25 مليون متر مكعّب تهاطلت في يوم 12 ديسمبر وحده.

طالع أيضا: سدود الجزائر إمتلأت بنسبة 36.24 بالمئة

أعلنت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات عن إرتفاع نسبة إمتلاء السدود المستغلة عبر الوطن 36.24 بالمئة باحتياطي بلغ اجمالا 2.57 مليار متر مكعب. وحسب ماأعلنته ذات الوكالة نقلا عن وأج أن هذه الزيادة في كميات المياه المخزنة عبر 75 سدا سجلت بفضل كميات الأمطار الأخيرة المتساقطة عبر الوطن.

وأوضحت ذات الوكالة أن الكميات الأخيرة من الأمطار المسجلة منذ مطلع شهر سبتمبر الى غاية 12 ديسمبر الجاري تبلغ 862.818.072 متر مكعب.

وكشفت الوكالة توزيع الكميات كما يلي:

المنطقة الغربية بـ 85.164.012 متر مكعب، منطقة الشلف بـ 329.224.060 متر مكعب، منطقة الوسط بـ 204.088.000 متر مكعب، ومنطقة الشرق بـ 244.342.000 متر مكعب.

هذا وتم تسجيل 78.04 بالمئة من المياه المخزنة في الفترة ما بين 5 نوفمبر و12 ديسمبر أي بمعدل 673 مليون متر مكعب. منها 25 مليون متر مكعّب تهاطلت في يوم 12 ديسمبر وحده. وسجلت الوكالة كميات إجمالية تبلغ حوالي 25254.290 متر مكعب.

في حين ان الكميات المسجلة شهر نوفمبر أعلى من المعدل المسجل خلال شهر نوفمبر في السنوات الخمس الماضية. بإستثناء تلك الموجودة في منطقة الشرق التي سجلت اسهاما ضعيفا مقارنة بهذا المتوسط.

وأضافت الوكالة انه بلغ الاسهام المسجل في شهر نوفمبر الماضي في منطقة الشرق 146.04 مليون متر مكعب بينما كانت في المتوسط 158 مليون متر مكعب.

حيث بلغ في منطقة الوسط بلغ هذا الاسهام 185.21 مليون مكعب مقابل 66.86 مليون مكعب خلال اشهر نوفمبر من السنوات الخمس الماضية.

بينما في منطقة شلف 284.67 مليون متر مكعب وهذا مقابل 45 مليون متر مكعب.

وأيضا في منطقة الغرب 57.41 مليون متر مكعب وهذا مقابل 32.7 مليون متر مكعب.

معدل الامتلاء في منطقة الغرب بلغ 23,32 بالمئة

وفيما يتعلق بحالة المياه حسب المنطقة ، تشير معطيات الوكالة الى غاية 12 ديسمبر إلى أن معدل الامتلاء في منطقة الغرب بلغ 23,32 بالمئة أي بحجم تعبئة يبلغ حوالي 212.65 مليون متر مكعب.

وفي منطقة شلف, بلغ معدل التعبئة 23,61 بالمئة بحجم تعبئة 376.15 مليون متر مكعب. بينما في منطقة الوسط بلغ معدل التعبئة 16,06 بالمئة بحجم تعبئة 272,08 مليون متر مكعب. أما بالنسبة لمنطقة الشرق فقد بلغت نسبة الامتلاء 59,22 بالمئة ما يعادل حجم تعبئة بـ 1,7 مليار متر مكعب.

طالع أيضا :سدود الجزائر تمتلىء بنسبة 35.26 %

جاءت الامطار المتساقطة على عدد من ولايات الوطن فال خير، حيث بلغت نسبة إمتلاء السدود وصلت إلى 35.26 %. وفق ما اعلنت عنه وزارة الموارد المائية. أين تم تسجيل هذه الكميات المخزنة عبر 75 سد مستغل إلى غاية 6 ديسمبر2021 .

وأوضحت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ان 11 سدا بلغت نسبة امتلائها 80 %.

وقد بلغت نسبة امتلاء سد فرقوق ووادي التحت في معسكر بـ 87.45 % و98.99 % على التوالي، فيما بلغت نسبة سد القصب في المسلية بـ 86,95%

وفي المقابل بلغت نسبة امتلاء سد كيسير وبوسيابة ولاية جيجل بـ 96.36% و88.78% على التوالي، في حين بلغت نسبة سد بني هارون وواد عثمانية في ميلة بـ 87.70% و 97.52 %.

أما نسبة امتلاء سد بني زيد (سكيكدة) فقد بلغت 94.39 %، بينما بلغت نسب سد لجة ملاق (تبسة) بـ 87.08%.

ومن جهته، بلغ سد تاغريست في خنشلة بـ 81.25%، في حين بلغ سد ماكسة (الطارف) بـ 83,85% .

وأشارت الوزارة الى أن هذه المعطيات تمثل نسبة الإمتلاء على مستوى 44 سدا من أصل 75 المستغلة تقل عن 35 %.

أين تتعلق الأمر بسد بني بهدل ومفروش ولاية تلمسان، حيث بلغت نسبة الامتلاء بهما 3.35 بالمائة و0.73 %. في حين وصلت نسبة امتلاء سد بني سليمان ولاية المدية بـ 6.45 %. وكذا سد قدارة بـ 19.96 بالمائة فقط.

والجدير بالذكر سدود الجزائر تضمن ما يعادل 33 بالمائة من الحاجيات الوطنية بالماء الشروب. وذلك بـ 3.7 مليار متر مكعب. مه العلم أن نصف هذه الحاجيات تمثل المياه الباطنية و17 بالمائة من تحلية مياه البحر.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp