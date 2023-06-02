نوفو نورديسك تنظم الأسبوع العلمي للتكفل بمرضى السكري والسمنة

نظمت مخابر “نوفو نورديسك” الجزائر الأسبوع العلمي مخصص للإبتكارات العلاجية للسكري والبدانة، اليوم الجمعة. ونشط الملتقى أساتذة أخصائيون “جزائريون- وأجانب” للتكفل بالسمنة والكشف عن الأمراض الشريانية التاجية عند مريض السكري.

وعلى هامش هذه المحاضرات العامة تم تنظيم العديد من الورشات ذات مواضيع مستهدفة: السكري

والشيخوخة، مراقبة نسبة السكر في الدم عند مرضى السكري الذين يعانون من مخاطر عالية في القلب

والأوعية الدموية. مقاربة الأطباء المعالجين خلال الإستشارة الأولى مع مريض يعاني من زيادة الوزن

والتشخيص الموضوع على أساس إجابات المريض على خمسة أسئلة نموذجية.

كما تم التطرق إلى تطوير مضادات السكري، و هرمونات النمو والحلول العلاجية للسمنة وأمراض

النزيف النادرة “الهيموفيليا، وهن جلانزمان الخثاري” مع الحدث الأبرز المتعلق بمداخلة عن

إستثمارات “نوفو نورديسك” في الجزائر.

وبخصوص مرض السكري في الجزائر تم التطرق إلى أن 2.8 إلى 3 مليون جزائري كانوا يعيشون في 2017 بداء السكري، خاصة النوع 1. حسب الإحصائيات المقدمة من وزارة الصحة. وخلال خمس سنوات، ارتفع العدد إلى 4 ملايين شخص يعانون من اختلال عمل البنكرياس. مما جعلهم في الغالب يعتمدون على الأنسولين كما أكدته المديرة الفرعية للوقاية على مستوى وزارة الصحة.ذ

منبهات مستقبلات “1-GLP “تنظم مستوى السكر في الدم وهي تعمل أيضا على الوزن واستقرار وظيفة

الخاليا “B .”. وخلال هذه الأيام العلمية، يقدم المتدخلون والمحاضرون الإبتكارات العلاجية المطورة أو

المتواجدة قيد التطوير.

كما تعمل “نوفو نورديسك” بالأخص على تحسين آداءها بشكل أكبر في مجال العالج بالأنسولين، ويحدد

المخبر هدفه للتغلب الجذري على داء السكري، معلقا آماله على العالج بالخاليا.

أما بخصوص السمنة في الجزائر، فقد بلغت 7.9 مليون جزائري، ما يمثل 23 بالمائة من إجمالي عدد السكان. وترتكز الوقاية بشكل أساسي على نظام غذائي صحي وأنشطة بدنية. بالنسبة للحالات

الشديدة، تعد العالجات اليوم بدائل لجراحة السمنة. وطورت “نوفو نورديسك” دواء، تمت الموافقة عليه في عام 2021 من قبل إدارة الغذاء والدواء يسمح بفقدان الوزن بشكل كبير.