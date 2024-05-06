نوكيا تستعد لعودة جهازها 3210

بعد 3310 أو 8210 وهاتف Banana Phone، تستعد نوكيا لإطلاق نسخة حديثة من هاتفها الرمزي 3210. الهاتف الرائد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبدأ كل شيء بتغريدة غريبة في منتصف شهر مارس. حيث أعلنت نوكيا عن “عودة أيقونة في ماي”.

وتم الاكتفاء بإظهار صورة ضبابية تمثل جهازًا أصفر اللون.

منذ مرورها تحت راية HMD العالمية، والتي كانت تتمتع برفاهية إحياء عدد من الأجهزة الشهيرة. ولدت نوكيا من جديد من رمادها مع عمليات إطلاق أحدثت ضجة. لا سيما بين الأشخاص الأكثر حنينًا إلى الماضي، ولكن أيضًا بين الجمهور الأصغر سنًا. الذي يحب الجانب الغريب والبسيط من الوظائف بجانب الهواتف الذكية المتطورة.

وبالتالي فإن الهاتف الذكي الأصفر الغامض المزود بمستشعر الصور الفريد في الخلف. يمكن أن يكون هاتف Nokia 3210 والذي كان هذا أحد إصداراته.

على الرغم من أن الشركة المصنعة أطلقت مؤخرًا خطها الخاص من الهواتف الذكية. إلا أن HMD سيكون لديها كل الاهتمام بالاعتماد على هذا المرجع الجديد من الترخيص. الذي تحتفظ به حتى عام 2026.

كان هاتف Nokia 3210 أحد الطرازات الرائدة في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حيث بيع منه أكثر من 160 جهازًا.

يعود الفضل في نجاحها بشكل خاص إلى وجود لعبة Snake وإمكانية تخصيص غلافها عن طريق تغييرها. أو حتى نغمة الرنين الخاصة بها.

وتم إصدار هاتف Nokia 3210 في 18 مارس 1999، أي قبل 25 عامًا من نشر التغريدة.

وستحتفل نوكيا بالذكرى الـ 159 لتأسيسها. حيث تشير الشائعات الأولى إلى عرض تقديمي في 8 ماي لإطلاقه في 15 ماي. بجهاز ذو تصميم مميز، ولكن بمواصفات معدلة. بما في ذلك شاشة LCD مقاس 2.4 بوصة (مقارنة بلوحة أحادية اللون مقاس 1.5 بوصة). وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل واتصال 4G وبطارية طويلة الأمد يتم إعادة شحنها عبر USB-C.