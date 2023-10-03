نوميديا ​​لزول أول سفيرة جزائرية لهذه الخدمة العالمية

قامت خدمة البث الموسيقي السويدية الشهيرة Spotify بتعيين سفيرة جديدة لبرنامج Equal Arabia، وهي المؤثرة والمغنية الجزائرية نوميديا ​​لزول، وهي الأخبار التي شاركتها مباشرة مع مشتركيها.

وكشفت منصة سبوتيفاي عن هوية السفيرة الجديدة لبرنامج Equal Arabia. وبالفعل، تم اختيار المغنية الجزائرية نوميديا ​​لزول للظهور على غلاف قائمة الأغاني Equal.

وبمناسبة تعيينها سفيرة لـ Equal Arabia، لم تتردد نوميديا ​​لزول في مشاركة فرحتها مع مشتركيها الأوفياء.

وأعلنت أنها أول فنانة جزائرية تتوج بأغنية Equal Arabia على Spotify. حيث قالت على حسابها على موقع إنستغرام: “أنا فخورة جداً”.

علاوة على ذلك، انتهزت نوميديا ​​لزول الفرصة لتعلن عن مفاجآت مستقبلية لجمهورها.

تعد Equal Arabia امتدادًا لبرنامج Spotify الدولي للمرأة في الموسيقى. ويهدف إلى تسليط الضوء على الفنانين من العالم العربي، وبالتالي تقديم الدعم لهم على المنصة.