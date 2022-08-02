نوميديا لزول: “اشتقت لأمي.. أنا مؤثرة ولست مجرمة”

بدموع حارقة..وهي تردد باعلى صوت ” اشتقت إلى أمي’ ردت المؤثرة نوميديا لزول على أسئِلة هيئة مجلس قضاء الجزائر بعد إستئناف الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة الدار البيضاء الذي قضى بإدانتها بعام حبسا نافذا ، مفندة بذلك كل التهم المنسوبة اليها جملة وتفصيلا.

وصرحت لزول انها متواجدة في السجن بسبب عملها لاشهار ” ستوري” واحد لشركة VYKLYK.DZ مقابل 35 مليون، مؤكدة انها لم تستلم المبلغ لحد الساعة، نافية اي علاقة تربطها مع “اسامة.ر”، مذرفة الدموع قائلة بذلك “انا كنت حابة نبعت خاوتي يقراو سيدتي القاضي

،لوكان عندي علم ان الطلبة تم النصب عليهم يمدولي الملايير منديرهاش ، 30 مليون نطبع الناس على رسانهم يعطوني الملايير لا افعلها ، انا كنت في تونس في جانفي اكتشفت الواقعة كيما انا كيما الناس ،و اضافت أيضا انها نصحت عبر ” بث مباشر” بالانستغرام الطلبة بالتوجه الى العدالة”، مبرئة من خلاله ذمتها من القضية.

كما حاولت المتهمة استعطاف القاضي، باعتبارها ان الخطأ الذي ارتكبته كلفها الحبس،وهي مشتاقة لامها اكثر من 6 اشهر لم تحضنها ، بقولها ” سيدتي القاضي توحشت امي و لم اقم بتبييض الاموال اوالمتجارة بالبشر انا أول مؤثرة في الجزائر ،كنت نعمل اشهارات رمضانية لاكبر الشركات ليس لدي اي علاقة بالنصب عندي مصداقية الحمدلله كاين ربي و اضافت ايضا بقولها ” محكوم عليا بعام حبس ظلما .. منكدبش عليك بقاتلي une bareبلي بلادي فيها عدالة سيدتي القاضي..اطلب منكم انصافي.

” ريفكا” الطلبة خاوتي ولا اقبل النصب عليهم

أنكر المؤثر الموقوف بوجملين فاروق المدعو “ريفكا” التهم المنسوبة اليه من قبل قاضي الجلسة بالغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر جملة و تفصيلا و صرح انه ابرم عقد مع” أسامة.ر” لمدة سنة مثله مثل اي شركة تجارية تعامل معها من قبل ، كما توجه الى تركيا واوكرانيا، وعمل فديوهات مع طلبة جزائريين توضح وضعية التمدرس الجيدة التي يعيشونها ،و قام ايضا بنقل تصريحات للطلبة توثق ذلك واضاف المتهم فاروق بوجملين، انه كان يتقاضي مبلغ 40مليون سنتيم للشهر، و مانوذلك بموجب عقد قانوني ، و بعدها سافر دبي و انجلترا لمباشرة اعمال اخرى و بعد رؤيته لفيدوهات الطلبة رفقة المؤثر ابركان المدعو ستانلي تواصل معه حينها إكتشف حقيقة الامر ، وبعدها قام بفسخ العقد مع المدعو “أسامة.ر” كما قام بنشر فيديو مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” برفقة المدعو ستانلي خاطب فيه الطلبة بقوله” اذا فعلا تم النصب عليكم من قبل الشركة futre gate” فأنا متضامن معكم و مستعدا لمساعدتكم باي طريقة ترونها إيجابية .