نوميديا لزول تطلق حملة تبرعات لمساعدة مرضى كورونا

أطلقت الفنانة الجزائرية، نوميديا لزول، حملة لجمع التبرعات، من أجل المساهمة في شراء معدات طبية، لصالح مرضى كوفيد-19، وإرسالها إلى الجزائر.

وبدأت الحملة، من طرف مجموعة من الأطباء الجزائريين المقيمين في مختلف أنحاء العالم، بعد تدهور الوضعية الوبائية في البلاد.

وإنضم إلى حملة نوميديا، العديد من المشاهير الجزائريين العالميين، على غرار نجم الخضر رياض محرز، والنجم العالمي سولكينغ ودي جي سنيك، وغيرهم من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي.

ونجحت حملة التبرعات، في جمع مبلغ كبير قدر بـ213897 أورو إلى غاية اللحظة، فيما لا تزال الحملة متواصلة.

ومن جهة أخرى، تمكنت نوميديا لزول من جمع مبلغ مالي، لشراء أجهزة وقارورات أكسجين للمرضى الذين لا يستطيعون الحصول عليها، ولكنها تعرضت للغش للأسف.

وظهرت نوميديا عبر ستوري حسابها على انستغرام، أمس الأحد، وهي تبكي، مؤكدة إن أحد الموردين وعدها بجلب 12 جهازا لها، ولكنه خلف بوعده، مؤكدة إنه وجد من يدفع له أكثر.

وطمأنت الفنانة، كل المرضى الذين وعدتهم بمساعدتهم، إنها ستتحصل على هذه المواد الطبية في نهاية الأسبوع، بعدما اتصلت بمورد آخر ووعدها بتوفيرها لها.

واستحسن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هذه الإلتفاتة الإنسانية الملفتة من نوميديا لزول، في الوقت الذي عجر فيه آخرون عن المساعدة، حتى في التوعية ضد الفيروس والذي يعرف انتشارا رهيبا في الجزائر خلال الأسبوعين الأخيرين.