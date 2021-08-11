نوميديا لزول تواصل حملاتها التضامنية وتساهم في عملية إطفاء الحرائق

تواصل الفنانة الجزائرية، نوميديا لزول، خرجاتها التضامنية لمساعدة أبناء بلادها، في هذه المحن التي تمر بها الجزائر خلال الأيام الأخيرة.

وبعد مساهمتها في حملة التبرعات الكبيرة التي أطلقها أطباء جزائريين مقيمين في الخارج، لشراء معدات طبية من الخارج والتبرع بها للجزائر، لمساعدة مرضى كورونا، والتي لا تزال متواصلة، لم تستطع نوميديا أن تجلس مكتوفة الأيدي بعد الحرائق الأخيرة التي تشهدها العديد من مناطق الوطن.

وقامت نوميديا بمساعدة جمعية خيرية، بتوفير شاحنات تحمل خزانات مياه كبيرة، وارسالها إلى المناطق المحترقة، للمساهمة في إطفاء الحرائق.

ورافقت الفنانة الشباب لغاية وصولهم إلى ولاية تيزي وزو، أين قاموا بملأ خزانات المياه بمساعدة الحماية المدنية وانطلقوا بها إلى الجبال المشتعلة بالنيران.

وتمكن الشباب المتطوعون، من إطفاء جزء قليل من الحرائق، فيما تراجع البعض، لأن مساحة الحرائق كانت كبيرة جدا وكانوا يحتاجون لدعم أكبر.

وأكدت نوميديا أنها ستواصل المساعدة بكل الطرق والوسائل، في إخماد الحرائق ومساعدة العائلات المنكوبة بجمع التبرعات لهم، والأدوية الضروية.