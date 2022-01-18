نوميديا لزول في حالة فرار في قضية النصب والإحتيال على 75 طالبا

تتواجد المؤثرة والممثلة نوميديا لزول في حالة فرار بعد قضية النصب والإحتيال التي تعرض لها عدد من الطلبة الجزائريين من قبل شركات وهمية تحمل تسميات “FUTURE GATE”، “SVIT-OSVITI” و”INSIDE.COM. والتي قدمت عروضا وهميىة للدراسة بأوكرانيا. وبحكم انها كانت من المؤثرين الذين روجوا لهذا الشركات الوهمية.

وتضمنت التسجيلات المصورة التي عرضتها اليوم الثلاثاء المديرية العامة للأمن الوطني شهادات حية لضحايا عملية النصب. حيث كشف المتهم الرئيسي في القضية ان أسامة رزاقي ان المؤثرة والممثلة نوميديا لزول اخدت منه مبلغ 35 مليون سنتيم كدفعة اولية من اجل القيام بعملية الإشهار لهذه الشركة الوهمية. كما اكد المتهم الرئيسي أن لزول صرحت عكس ذلك على انها لم ترد العمل مع الشركة. ولكن اليوم الذي وقع فيه المشكل وإنفضحت الامور جاء مناجير لزول إلى مكتبه وطلب ممنه مبلغ 110 مليوم سنتيم.

وأظهر المتهم الرئيسي خلال التسجيل المصور أن لزوم من بين الذين قاموا بإبتزازه إما دفع المال أوفضح كل الأمور.

ووفقا لمصادر امنية نوميديا لزول” وبعد أن تم توجيه لها إستدعاءات من طرف الامن الوطني لم تمثل لحد الان حيث رفضت الإمتثال للمحقيقين التابعين للأمن الوطني.كما ان الهاتف النقال الخاص بها ” مغلق لحد الأن.

كما كشفت التسجيلات التي عرضتها المديريىة العامة للأمن الوطني شهادات حية لضحايا عملية النصب وكيف تم الإيقاع بهم.

وكانت هذه الشركة الوهمية توقع بضحاياها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالتسجيل ومزاولة الدراسة في جامعات أجنبية بأكرانيا وتركيا وروسيا مقابل مبالغ مالية باهضة. عملية النصب راح ضحيتها 75 طالبا دفعوا مبالغ كبيرة لهذا الشركات محل المتابعة.

ووفقا لمصادر امنية نوميديا لزول” وبعد أن تم توجيه لها إستدعاءات من طرف الامن الوطني لم تمثل لحد الان حيث رفضت الإمتثال للمحقيقين التابعين للأمن الوطني.كما ان الهاتف النقال الخاص بها ” مغلق لحد الأن.