نوميديا لزول نجمة البساط الأحمر لمهرجان “ايمدغاسن” السنيمائي

ستكون النجمة الجماهيرية نوميديا لزول، حاضرة على البساط الأحمر لمهرجان “ايمدغاسن” السنمائي في طبعته الثالثة .

كما نشرت نوميديا على خاصية الستوري بالانستغرام خبر مشاركتها قائلة “سأكون حاضرة على البساط الأحمر في المهرجان”. “الذي سيحضره فنانين من الجزائر والخارج”. “هذا الأمر رائع بالنسبة لي وانتظروا العديد من المفاجآة التي تنتظر جمهوري العزيز”.

في حين، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي بالجزائر في 10 ماي الجاري. بمشاركة أفلام تمثّل عددا من دول القارات الخمس.

وأكد عبد الحميد بوحالة، مسؤول الإعلام بمهرجان إيمدغاسن السينمائي، في تصريحات سابقة على أنّ الهيئة المشرفة على الدورة الثالثة من المهرجان استقبلت 550 فيلمًا قصيرا من 60 دولة منذ الإعلان عن تنظيم هذه التظاهرة السينمائية الدولية.

وأضاف أنّ عملية الانتقاء انتهت إلى اختيار 22 فيلما قصيرا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذه الدورة الثالثة.

ومن أبرز الأفلام المشاركة “طفل الجزائر” للمخرج الجزائري حكيم طرايدية؛ ويروي قصة طفل يلتقي كلّ يوم مهرّجا أمام المسرح الذي يعمل فيه، و”فلسطين 87″ للمخرج الفلسطيني بلال الخطيب، ويروي قصة عاطف الذي يجد نفسه محاصرا في مدخل منزل امرأة عجوز تقوم بإخفائه في الحمام خلال الانتفاضة الأولى أثناء مطاردة الجيش الإسرائيلي له.

كما تُشارك في هذه التظاهرة السينمائية الدولية أيضا أفلام أخرى على غرار “دعوة من الخلا للبحر” للمخرج الأردني مراد أبوعيشة، و”سبات” للمخرج السوري حسام حمو، و”بلا سكر” للمخرج اللبناني ملحم شاربيل، و”مورس” للإيراني روناك جفاري، و”عوامة” للمخرج التونسي مراد قلعي، و”سراب” للمخرج الجزائري أكرم زغبة، و”ميكروباص” للمخرج المصري ماجي كمال.