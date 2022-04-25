نوميديا لزول و13 متهما في قضية النصب على الطلبة أمام محكمة الجنح قريبا

من المقرر أن تمثل نوميديا لزول و14 متهما في قضية النصب على الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام قاضي الجنح. بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة خلال الأسابيع المقبلة.

ويتواجد من بينهم صاحب الشركة الوهمية “futur GATE” المدعو “أسامة، ر”. وعدد من المؤثرين المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي أبرزهم “نوميديا لزول” و”فاروق. ب” المعروف باسم “ريفكا”. و”ابركان محمد” المدعو “ستانلي”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة “إيناس.ع.فاطمة الزهراء”.

وحسب ما أفادته مصادر مطلعة ل”النهار” فإنه تم غلق ملف القضية، مؤخرا بعد جلسات سماع للمتهمين من طرف قاضي التحقيق. الذي عكف على القضية منذ شهر ديسمبر 2021، وتقرر تجنيح التهم الموجهة للمهتمين. بعد إعادة تكييف الوقائع من جناية الى جنحة بعد إسقاط عديد التهم التي تم نسبها للمتهمين خلال مجريات التحقيق الابتدائي والقضائي. أبرزها تلك المتعلقة بجناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني. في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.

كما تقرر حسب ذات المصادر احالة ملف القضية على محكمة الجنح شهر ماي، لمواجهة تهم تتعلق بجنحة النصب على الجمهور. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وهو القرار الذي أيدته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، خلال مجريات التحقيق في ذات القضية.

في حين، تتخلص وقائع القضية، في وقائع نصب واحتيال باشرتها مصالح الامن بالعاصمة. على إثر تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أين كشف عدد من الطلبة ويقدر عددهم حوالي 80 شخصا. عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم إلى عمليات نصب بطرق احتيالية وتدليسية انتهجها صاحب شركة وهمية. عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.