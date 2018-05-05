نويل موانديلا: “الطقس حاليا في الجزائر يساعدنا على تحقيق نتيجة إيجاية “

أكد المدرب التنزاني لفريق يونغ أفريكانز أن حالة الطقس في الجزائر ستساعد فريقه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الغد التي ستجمع فريقه بإتحاد العاصمة.

ويواجه إتحاد العاصمة أمسية الغد الأحد نظيره يونغ أفريكانز التنزاني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونشط المدرب التنزاني أمسية اليوم ندوة صحفية بقاعة المحاضرات التابعة لملعب عمر حمادي ببولوغين قائلا:

“أريد أن أشكر الفريق المضيف وأريد أن أشكركم على الإستضافة الجيدة في المطار، لأننا لم نواجه أي مشاكل لدا نزولنا في المطار”.

وأضاف:”سنواجه فريق إتحاد العاصمة الذي لا يعتبر فريقا سهلا، كما أننا نعرف نقاط الضعف ونقاط قوة الفريق المضيف الذي سيستفيد من أفضلية الإستقبال أمام جماهيره”

وبخصوص مباراة الغد التي ستجمعه بفريق سوسطارة الذي وصل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال في الموسم الماضي قال:

” المباراة لن تكون سهلة ولكننا مستعدون لخوض هذا اللقاء بكل قوة والعودة إلى ديارنا بأفضل نتيجة ممكنة”.

وأضاف:”سنركز على نقاط القوة التي نمتلكها في فريقنا والمهم هو التحصل على نتيجة جيدة في أول لقاء من دور المجموعات لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “.

وبخصوص إستعداد فريقه من ناحية الغيابات لخوض أول مباراة من دور المجموعات قال نويل موانديلا:

“لم يكن لنا متسع من الوقت للتحضير لهذه المباراة ضد إتحاد العاصمة، لكننا إستعملنا مباريات الدوري في تنزانيا من أجل التحضير لهذه المباراة”.

وأضاف:”فريقنا يعاني من بعض الإصابات، وبعض اللاعبين لن يتمكنوا من المشاركة في هذا اللقاء، لكن الأهم هو اللعب كفريق متكامل وتضافر الجهود يساعدنا على التحصل على نتيجة إيجابية”

وكان فريق يونغ أفريكان قد تعرض لهزيمة برباعية أمام فريق مولودية الجزائر في العام الماضي بملعب 5 جويلية، حيث إشتكى اللاعبين وقتها من برودة الطقس أين صرح موانديلا قائلا:

“صحيح أنه هناك الكثير من العوامل التي قد تؤثر على مجريات المباراة، خاصة أن الفرق الإفريقية تعاني من البرد هنا في الجزائر، لكن الجو حاليا ليس باردا جدا”.

وأضاف:”العام الماضي واجهنا صعوبات خلال مباراة المولودية لأن الجو كان أبرد مما كان عليه الحال الآن، ولن يكون هناك مشكلة”.