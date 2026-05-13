نويوة: “اتحاد العاصمة فريق كبير ويتعاقد فقط مع الشركات العالمية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، بلال نويوة، عن عقد الشراكة الذي أبرم أمس الثلاثاء، مع شركة “ريالمي”، مشيدا بهذه الخطوة.
وصرح نويوة، خلال حفل توقيع عقد الشراكة: “اتحاد العاصمة فريق كبير، وسيتعاقد فقط مع الشركات العالمية”.
كما أضاف: “هذه أول النقاط التي وضعناها في مشروعنا، ليكون مشروع رياضي، واقتصادي، يشمل كل المجالات، وليس مشروع استهلاك فقط”.
وتابع رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، بلال نويوة: “سنحاول تغيير الذهنية والاستراتيجية، بشكل ايجابي، على المستوى المتوسط والبعيد”.
رابط دائم : https://nhar.tv/y0O8A