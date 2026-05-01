نويوة: “تتويجنا بالكأس جاء بفضل مجهودات اللاعبين ودعم الأنصار”

أرجع رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، بلال نويوة، الفضل في تتويجهم بكأس الجزائر 2026، لمجهودات اللاعبين، ودعم الأنصار.

وصرح بلال نويوة، عقب هذا التتويج: “الحمد لله على هذا الفوز، والتتويج، الذي جاء بفضل مجهودات اللاعبين ودعم الأنصار”.

كما أضاف: “بعد هذا التتويج، سنحول تركيزنا لنهائي كأس الكونفيدرالية، بمباشرة التحضيرات، على أمل التتويج بها”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، توج أمس الخميس، بكأس الجزائر 2026، بعد فوزه في النهائي، على شباب بلوزداد، بثنائية مقابل هدف واحد.