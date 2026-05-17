نويوة: “علينا أن نسعى لما هو أفضل الموسم المقبل”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، بلال نويوة، طموحه الكبير، بعد تتويجهم أمس السبت، بكأس الكونفيدرالية، على حساب الزمالك المصري.
وصرّح بلال نويوة، عقب تتويج فريقه اتحاد العاصمة بكأس الكونفيدرالية: “هذا التتويج جاء بتوفيق من الله”.
كما أضاف: “علينا أن نسعى في الموسم القادم لما هو أفضل، من أجل تحقيق تتويجات، وأهداف كبيرة، بلعب رابطة الأبطال”.
وتابع رئيس مجلس ادارة اتحاد العاصمة: “نتمنى الموسم المقبل التتويج بلقب البطولة التي غابت عن خزائن الفريق لسنوات، وإن شاء الله القادم أفضل”.
